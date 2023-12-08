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        Uşak'ta bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

        Uşak'ta bir apartmanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 02:54 Güncelleme: 08.12.2023 - 03:04
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        Uşak'ta bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
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        Uşak'ta bir apartmanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kurtuluş Mahallesi Ali Galip Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın üçüncü katında Y.Y'nin (31) yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.

        Ekiplerin çalışmasının ardından yangın söndürülürken, evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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