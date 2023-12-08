Uşak'ta bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü Uşak'ta bir apartmanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Uşak'ta bir apartmanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kurtuluş Mahallesi Ali Galip Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın üçüncü katında Y.Y'nin (31) yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından yangın söndürülürken, evde hasar oluştu.