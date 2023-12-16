Uşak'ta sağlık çalışanları Filistin için "sessiz yürüyüş" yaptı Uşak'ta hastanelerde görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Uşak'ta hastanelerde görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplanan grup, beyaz önlükleriyle İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

Türk ve Filistin bayraklarının taşındığı yürüyüşte "Filistin Halkı Yalnız Değildir", "Soykırıma Hayır", "Siyonist İsrail, Filistin'den Defol" yazılı dövizler taşındı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda grup adına basın açıklaması yapan Dr. Zafer Aydın, İsrail'in insan hakları ve uluslararası hukuk kurallarını açıkça ihlal ederek Filistin'de binlerce sivil, çocuk ve kadını acımasızca katlettiğini söyledi.

İsrail'in, tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin verilmesini engelleyerek kuvözdeki çocukların dahi ölümüne neden olduğunu vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Gazze'de geçtiğimiz hafta itibariyle 283 sağlık çalışanı öldürüldü, son iki ayda Birleşmiş Milletler tarihindeki en ölümcül çatışma yaşandı. 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından bombalanan 24 farklı hastane ve hizmet dışı bırakılan 100'den fazla ambulans da dahil olmak üzere Gazze'deki sağlık tesislerine 212 saldırı düzenlendi. Gazze şehrinin ana hastanesi olan Şifa Hastanesi Başhekimi Muhammed Ebu Salmia, 22 Kasım'dan bu yana İsrail tarafından tutuklu bulunuyor. Diğer pek çok kıdemli doktor, neredeyse iki haftadır hiçbir suçlama olmaksızın İsrail ordusu tarafından gözaltında tutulmaya devam ediyor ve kimse onların nerede olduğunu bilmiyor."

Gazze'deki 35 hastaneden 26'sının hizmet dışı kaldığını, 9'unun kısmen işlevsel durumda olduğunu belirten Aydın, aşırı kalabalık olan Birleşmiş Milletler barınaklarında bulaşıcı hastalıkların önemli bir sorun oluşturduğunu dile getirdi.

Hekimler olarak İsrail'in saldırılarına tepki göstermeye devam edeceklerini aktaran Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri, NATO... Sizlere sesleniyoruz. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu zulme karşı koymak için daha neyi bekliyorsunuz? Yoksa kimin insan, neyin insan hakkı olduğuna birilerinin çıkarlarına göre mi karar veriliyor? Buradan tüm dünyadaki hekimler, sağlık çalışanları ve vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına sessiz yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz. Sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız."