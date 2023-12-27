Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak Belediyesinden esnaf odasına bina tahsisi

        Uşak Belediyesi eski hizmet binası, 29 yıllığına Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve bünyesindeki 12 odaya tahsis edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 12:19 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak Belediyesinden esnaf odasına bina tahsisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak Belediyesi eski hizmet binası, 29 yıllığına Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve bünyesindeki 12 odaya tahsis edildi.

        Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Belediyesi eski hizmet binasında Uşak Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş ve meslek odaları başkanlarıyla bir araya geldi.

        Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Çakın, yeni binanın esnaf odalarına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

        Odaların hem üyelerine hem de vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi, aynı zamanda da odaların bir arada merkezi bir konumda yer alabilmesi için böyle bir çalışma yürüttüklerini aktaran Çakın, binanın birliğe tahsis edildiği ifade etti.

        Binanın, Uşak Belediyesi hizmet binası olmadan önce ticaret merkezi olarak hizmet verdiğini hatırlatan Çakın, restorasyon çalışmaları tamamlanan binanın alt katının da "Yöresel Ürünler Çarşısı" olarak kullanılacağını belirtti.

        Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş da Çakın'ın esnafı ilgilendiren tüm sorunlarla ilgili olarak kendileriyle istişare halinde olduğunu belirterek, "Bizim elimizi sıcak sudan soğuk suya sokmadan böylesi bir yeri bize tahsis ettiği için Belediye Başkanımız Mehmet Çakın'a teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        'Korucu' dehşet saçtı! 3 çocuk annesini öldürdü!
        'Korucu' dehşet saçtı! 3 çocuk annesini öldürdü!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        İlkin Aydın anlaşmasının detayları!
        İlkin Aydın anlaşmasının detayları!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mustafa Hakkulu'nu öldürüp kayıp ilanı da vermiş!
        Mustafa Hakkulu'nu öldürüp kayıp ilanı da vermiş!
        'Kar şelalesi' görüntülendi
        'Kar şelalesi' görüntülendi
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Rıdvan Yılmaz 4 yıl istiyor!
        Rıdvan Yılmaz 4 yıl istiyor!
        Galerici cinayetinde 4 tutuklama! İşte cinayetin nedeni!
        Galerici cinayetinde 4 tutuklama! İşte cinayetin nedeni!
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        Mahşerin 5 atlısı yine sahnede…
        Mahşerin 5 atlısı yine sahnede…

        Benzer Haberler

        Uşak'ta polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 2 kişi yakalandı
        Uşak'ta polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 2 kişi yakalandı
        Uşak'ta kamyonla çarpışan kamyonetteki 1 kişi öldü
        Uşak'ta kamyonla çarpışan kamyonetteki 1 kişi öldü
        Uşak ile Finlandiya'nın Paimio kenti arasında geri dönüşüm alanında işbirli...
        Uşak ile Finlandiya'nın Paimio kenti arasında geri dönüşüm alanında işbirli...
        Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        Uşak'ta 326 bin 900 makaron ele geçirildi
        Uşak'ta 326 bin 900 makaron ele geçirildi
        Uşakspor devreyi kapatıyor
        Uşakspor devreyi kapatıyor