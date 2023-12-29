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        Uşak'ta evinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

        Uşak'ta bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 18:47 Güncelleme: 29.12.2023 - 18:47
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        Uşak'ta evinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
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        Uşak'ta bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Işık Mahallesi Dalgıç Sokağı'ndaki bir apartmanın ikinci katında yaşayan F.İ.K'nin (23) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangında evde mahsur kalan F.İ.K, ekiplerce çıkartılarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        F.İ.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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