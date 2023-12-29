Uşak'ta evinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Uşak'ta bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Işık Mahallesi Dalgıç Sokağı'ndaki bir apartmanın ikinci katında yaşayan F.İ.K'nin (23) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında evde mahsur kalan F.İ.K, ekiplerce çıkartılarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

F.İ.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi.