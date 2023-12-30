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        Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 00:30 Güncelleme: 30.12.2023 - 00:30
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        Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı.

        A.Ç. (59) yönetimindeki 34 ETA 512 plakalı kamyonet, Kemalöz Mahallesi'nde E.T.T. (15) idaresindeki 64 ADG 178 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü yola savrulup yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri E.T.T'yi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

        Ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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