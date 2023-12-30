Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı.

A.Ç. (59) yönetimindeki 34 ETA 512 plakalı kamyonet, Kemalöz Mahallesi'nde E.T.T. (15) idaresindeki 64 ADG 178 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yola savrulup yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri E.T.T'yi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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