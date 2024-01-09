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        Uşak'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 00:53 Güncelleme: 09.01.2024 - 01:05
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        Uşak'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Uşak-Manisa kara yolunda ilerleyen S.A. (56) yönetimindeki 20 AGA 955 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden H.Ö'nün (52) kullandığı 35 ZYL 92 plakalı minibüse arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ve minibüsteki H.A. (52) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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