Uşak'ta otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı

Uşak'ta otomobilinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.

Aramada, 245 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü U.Ç. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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