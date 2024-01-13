Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı

        Uşak'ta otomobilinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 20:30 Güncelleme: 13.01.2024 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ta otomobilinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.

        Aramada, 245 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü U.Ç. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        Geçmiş olsun telefonu
        Geçmiş olsun telefonu
        Fenerbahçe, Krunic transferini açıkladı
        Fenerbahçe, Krunic transferini açıkladı
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        2. gol geldi
        2. gol geldi
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!

        Benzer Haberler

        Uşak'ta fabrikalarda çalışan kadınlara eğitim
        Uşak'ta fabrikalarda çalışan kadınlara eğitim
        Uşakspor devrenin ilk haftasında Düzce'de terleyecek
        Uşakspor devrenin ilk haftasında Düzce'de terleyecek
        Uşak'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Uşak'ta "Filistin Davamız ve Kudüs" konulu panel gerçekleştirildi
        Uşak'ta "Filistin Davamız ve Kudüs" konulu panel gerçekleştirildi
        Uşakspor'da kadro dağıldı
        Uşakspor'da kadro dağıldı