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        Uşak'ta, "13. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

        Uşak'ta, "13. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:29 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:36
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        Uşak'ta, "13. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı
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        Uşak'ta, "13. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen ve 81 ilde çekilen dereceye girmiş tarım, orman, hayvancılık ile günlük yaşama dair fotoğraflar, bir alışveriş merkezinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Açılış kurdelesi, Uşak Valisi Turan Ergün ve protokol üyelerince kesildi, ardından sergi gezildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, katılımcılara fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

        Programa, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Adalet Komisyonu Başkanı Kayhan Yıldırım, İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir ve kurum müdürleri de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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