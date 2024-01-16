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        Uşak'ta otobüsün diğer araçlara çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

        Uşak'ta bir kamyonla çarpışarak kontrolden çıkan ve otomobil, ağaç ile aydınlatma direğine çarparak durabilen otobüsün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:10 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:19
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        Uşak'ta otobüsün diğer araçlara çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Uşak'ta bir kamyonla çarpışarak kontrolden çıkan ve otomobil, ağaç ile aydınlatma direğine çarparak durabilen otobüsün sürücüsü yaralandı.

        Y.C'nin (53) kullandığı 64 LN 013 plakalı otobüs, Atatürk Bulvarı'nda aynı istikamette ilerleyen B.Ş (55) yönetimindeki 06 CGJ 095 plakalı kamyona çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs aynı şeritte Z.G. (30) idaresindeki 06 FR 610 plakalı otomobile ve orta refüjdeki aydınlatma direğiyle ağaca çarparak durdu.

        Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği ve ağaç yola devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Y.C. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Uşak-Ankara kara yolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

        Olay sırasından otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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