Uşak'ta apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Uşak'ta apartmanda çıkan yangında, dumandan etkilenen bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Atatürk Mahallesi Üçüncü Bitek Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartmanın 4. katındaki dairede yaşayan ve dumandan etkilenen B.T. (21), ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

B.T'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

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