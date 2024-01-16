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        Uşak'ta apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

        Uşak'ta apartmanda çıkan yangında, dumandan etkilenen bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 18:15 Güncelleme: 16.01.2024 - 18:24
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        Uşak'ta apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
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        Uşak'ta apartmanda çıkan yangında, dumandan etkilenen bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Atatürk Mahallesi Üçüncü Bitek Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Apartmanın 4. katındaki dairede yaşayan ve dumandan etkilenen B.T. (21), ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        B.T'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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