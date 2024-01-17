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        Uşak'ta dükkan sahibi ile kiracı arasındaki kavgada 6 kişi yaralandı

        Uşak'ta market işleten kişi ile dükkan sahibi arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:51 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:56
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        Uşak'ta dükkan sahibi ile kiracı arasındaki kavgada 6 kişi yaralandı
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        Uşak'ta market işleten kişi ile dükkan sahibi arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde market işleten T.Y. ile mülk sahibi G.K. arasında tartışma çıktı.

        Taraf yakınlarının da karışmasıyla tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada. T.Y. bıçakla, G.K, E.K, E.K, Y.Y. ve A.E.Y. darp sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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