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        Uşak'ta 60 bin 434 öğrenci yarıyıl tatiline girdi

        Uşak'ta öğrenciler, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karnelerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:16 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:16
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        Uşak'ta 60 bin 434 öğrenci yarıyıl tatiline girdi
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        Uşak'ta öğrenciler, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karnelerini aldı.

        İl genelinde 366 okulda eğitim gören 60 bin 434 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

        Nihat Dülgeroğlu İlkokulunda düzenlenen programa katılan Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

        Vali Ergün ve beraberindeki protokol üyeleri öğrencilere karnelerini ve hediyelerini dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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