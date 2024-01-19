Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak'ta motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kazım Paşacı (78) kontrolündeki 64 LB 231 plakalı sepetli motosiklet, Ciğerdede köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan yolcu konumundaki İ.K. (83) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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