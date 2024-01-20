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        Uşak'ta otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

        Uşak'ta otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 14:20 Güncelleme: 20.01.2024 - 14:20
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        Uşak'ta otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
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        Uşak'ta otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        H.İ.Y. (21) idaresindeki 64 AE 160 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı'nda yolun karşısına geçemeye çalışan A.K'ye (12) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan A.K, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü H.İ.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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