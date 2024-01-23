GÜNCELLEME - Uşak'ta bir otomobilde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi Uşak'ta bir otomobilde yapılan aramada 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Uşak'ta bir otomobilde yapılan aramada 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 100 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi.

Sürücü D.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.