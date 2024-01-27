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        Uşak'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Uşak'ta, müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 01:18 Güncelleme: 27.01.2024 - 01:25
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        Uşak'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Uşak'ta, müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Atatürk Mahallesi İkinci Gülnar Sokak'ta S.E'ye ait müstakil evde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Ev sahibi S.E, yangına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

        S.E'nin ilk ifadesinde yangının içtiği sigaradan kaynaklandığını öne sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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