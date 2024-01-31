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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 18:35 Güncelleme: 31.01.2024 - 18:35
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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada 70 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve zanlılara ait bir otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 577 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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