Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 70 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve zanlılara ait bir otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 577 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. ​​​​​​​