Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 70 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve zanlılara ait bir otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 577 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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