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        Uşak'ta oyuncak ayıya gizlenmiş kokain bulundu

        Uşak'ta bir otomobilde oyuncak ayıya gizlenmiş kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 16:47 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:52
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        Uşak'ta oyuncak ayıya gizlenmiş kokain bulundu
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        Uşak'ta bir otomobilde oyuncak ayıya gizlenmiş kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Yapılan aramada otomobildeki oyuncak ayının içerisine gizlenmiş 223 gram kokain ele geçirildi.

        Otomobil sürücüsü N.K. ile yolcu A.K. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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