Uşak'ta oyuncak ayıya gizlenmiş kokain bulundu

Uşak'ta bir otomobilde oyuncak ayıya gizlenmiş kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada otomobildeki oyuncak ayının içerisine gizlenmiş 223 gram kokain ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü N.K. ile yolcu A.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

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