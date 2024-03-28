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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Uşak'ta iş insanlarıyla buluştu:

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz arama çalışmaları kapsamında dün akşam itibarıyla "Göktepe 1" adını verdikleri yeni bir kuyu kazmaya başladıklarını belirterek bu kuyudan birkaç hafta içinde yeni bir keşif ve ilave bir rezerv beklentilerinin bulunduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 20:27 Güncelleme: 28.03.2024 - 20:27
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Uşak'ta iş insanlarıyla buluştu:
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz arama çalışmaları kapsamında dün akşam itibarıyla "Göktepe 1" adını verdikleri yeni bir kuyu kazmaya başladıklarını belirterek bu kuyudan birkaç hafta içinde yeni bir keşif ve ilave bir rezerv beklentilerinin bulunduğunu bildirdi.

        Uşak programı kapsamında Vali Turan Ergün'ü makamında ziyaret eden Bayraktar, İsmet Paşa Caddesi'nde esnafla bir araya geldi, Uşak Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Mehmet Çakın'a ziyarette bulundu, ilçe belediye başkanlarıyla buluştu.

        Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Sektör Temsilcileri ile İstişare Toplantısı'na katılan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli altın madeni yatırımlarından birinin kentte yer aldığını söyledi.

        Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak adına 22 yıldır çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Bayraktar, son 22 yılda hidrolik kaynakların yanına 12 bin megavatın üzerinde rüzgar, 10 bin megavatın üzerinde güneş enerjisi kattıklarını, gelecek 12 yılda her yıl mutlaka 5 bin megavat güneş ve rüzgar enerjisi yatırımı yapılması gerektiğini belirtti.

        Yenilenebilir enerji ve maden yatırımlarında izin süreçlerini sadeleştirme ve hızlandırma için kanuni düzenleme hazırlığı yaptıklarını ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz ve petrol arama programı hakkında bilgi verdi.

        Türkiye'nin 2016'dan bu yana dünyanın en gelişmiş sismik ve derin deniz sondaj gemilerinin bulunduğu filosu ve kendi mühendisleriyle mavi vatanda doğal gaz aradığını hatırlatan Bayraktar, "2020 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfini çok şükür yaptık. Sakarya gaz sahasında bugün 3,7 milyon metreküp günlük gaz üretiyoruz ama daha yolun başındayız. İnşallah oradaki gaz üretimimizi günlük 40 milyon metreküpe çıkaracağız. Bu sayede bugün 1,4 milyon haneye yeten oradaki doğal gaz üretimimiz 15 milyon haneye kadar çıkacak yani nerdeyse 60 milyonluk nüfusun kullanabileceği doğal gazı kendimiz üreteceğiz." diye konuştu.

        - Yeni doğal gaz rezervi umudu

        Bayraktar, yeni doğal gaz kaynaklarını arama çalışması kapsamında Sakarya gaz sahası yakınlarında yeni bir kuyu açıldığını bildirerek şöyle devam etti:

        "Dün akşam itibarıyla 'Göktepe 1' adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başlıyoruz. Ramazan ve Uşak'ın bereketiyle, bu kuyumuzdan önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni bir keşif ve ilave bir rezerv buluruz inşallah. Bütün çalışmamız, gayretimiz bu yönde olacak. Göktepe 1 kuyumuz da bu anlamda hayırlı olsun. Bu bir keşif kuyusudur, arama kuyusudur. Şu anda Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada bu arama faaliyetimize başladık. Çok yeni başladık."

        Gabar'da günlük 37 bin varil petrol üretildiğini, sene sonunda 100 bin varilin hedeflendiğini dile getiren Bayraktar, Akkuyu'daki nükleer santralin yapımının hızla devam ettiğini, bu yatırımların Türkiye ekonomisine güç katacağını, cari açığı bir sorun olmaktan çıkaracağını kaydetti.

        Bakan Bayraktar, Uşak'ın Sivaslı ve Karahallı ilçelerine 2024 yılı içerisinde doğal gaz getirileceğini de sözlerine ekledi.

        Toplantıda konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da yeni dönemde hayata geçirmeyi öngördükleri projeleri hakkında bilgi verdi.

        Toplantıya Vali Turan Ergün, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selim Kandemir ve AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar da katıldı.

        Bakan Bayraktar, programın ardından Uşak Belediyesi öncülüğünde hayırseverler tarafından yapımı tamamlanan Uşşak Aşevi'ndeki iftar programına katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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