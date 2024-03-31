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        Uşak Valisi Turan Ergün, oyunu kullandı

        Uşak Valisi Turan Ergün, oyunu Mehmetçik İlkokulu'nda kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 12:00 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:00
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        Uşak Valisi Turan Ergün, oyunu kullandı
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        Uşak Valisi Turan Ergün, oyunu Mehmetçik İlkokulu'nda kullandı.

        Vali Ergün, eşi Hülya Ergün ile geldiği okulda 1096 nolu sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

        Okul bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Ergün, seçimlerin genel güvenliği için bütün tedbirlerin alındığını söyledi.

        Ergün, kentte seçim sürecinin herhangi bir olumsuzluk olmadan başladığını kaydederek, "Seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçmesinin en önemli unsurlarından biri de alınan bu tedbirlerin yanında siyasi parti temsilcilerimizin ve adaylarımızın göstermiş olduğu duyarlılık, birbirlerine saygı. Uşak daha önceki seçimlerde de bu olgunluğu her zaman göstermiş bir il. Bu seçim döneminde de aynı olgunlukla devam ediyor. İnşallah sorunsuz bir şekilde seçimi tamamlarız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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