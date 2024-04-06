Uşak'ta evde çıkan yangın söndürüldü

Takviye olarak Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık , jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gürlek köyünde M.Y.'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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