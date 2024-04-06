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        Uşak'ta evde çıkan yangın söndürüldü

        Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 22:53 Güncelleme: 06.04.2024 - 22:53
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        Uşak'ta evde çıkan yangın söndürüldü
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

        Gürlek köyünde M.Y.'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık , jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Takviye olarak Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale etti.

        Söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangın sırasında evin boş olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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