Uşak'ta evde çıkan yangın söndürüldü
Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.
Gürlek köyünde M.Y.'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık , jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Takviye olarak Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale etti.
Söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evin boş olduğu öğrenildi.
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