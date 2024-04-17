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        Uşak İl Koordinasyon Kurulu toplandı

        Uşak İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 16:11 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:11
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        Uşak İl Koordinasyon Kurulu toplandı
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        Uşak İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

        Vali Ergün, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, 2024 yılı için planlanan kamu kurumlarının 333 projesinden 99'unun tamamlandığını söyledi.

        Projelerin toplam maliyetinin 13 milyar 45 milyon 848 bin lira olduğunu aktaran Ergün, şöyle devam etti:

        "2023 yılında kurumların toplam proje tutarı 8 milyar 470 milyon 711 bin lira iken bu tutar 2024 yılında 13 milyar 45 milyon 848 bin lira oldu. Bir önceki yıla göre yüzde 54'lük bir artış sağlandı. 2023 yılında kurumların toplam yıl ödeneği 1 milyar 93 milyon 248 bin lira iken 2024 yılında bu tutar 1 milyar 557 milyon 25 bin lira oldu. Bir önceki yıla göre yüzde 42'lik bir artış sağlandı."

        Toplantıda, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

        Toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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