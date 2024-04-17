Uşak İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Uşak İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Ergün, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, 2024 yılı için planlanan kamu kurumlarının 333 projesinden 99'unun tamamlandığını söyledi.

Projelerin toplam maliyetinin 13 milyar 45 milyon 848 bin lira olduğunu aktaran Ergün, şöyle devam etti:

"2023 yılında kurumların toplam proje tutarı 8 milyar 470 milyon 711 bin lira iken bu tutar 2024 yılında 13 milyar 45 milyon 848 bin lira oldu. Bir önceki yıla göre yüzde 54'lük bir artış sağlandı. 2023 yılında kurumların toplam yıl ödeneği 1 milyar 93 milyon 248 bin lira iken 2024 yılında bu tutar 1 milyar 557 milyon 25 bin lira oldu. Bir önceki yıla göre yüzde 42'lik bir artış sağlandı."