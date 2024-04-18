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        Uşak'ta traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, eşi yaralandı

        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, eşi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 19:54 Güncelleme: 18.04.2024 - 19:57
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        Uşak'ta traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, eşi yaralandı
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        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, eşi ağır yaralandı.

        Mustafa Vural (71) idaresindeki 35 F 8379 plakalı traktör, Yayalar köyünde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirledi.

        Ağır yaralanan sürücünün eşi Fatma Vural (68) ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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