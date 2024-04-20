Uşak'ta fırtına nedeniyle bazı ev ve ahırların çatısı uçtu
Uşak'ta etkili olan fırtına nedeniyle bazı ev ve ahırların çatısı zarar gördü.
Uşak'ta etkili olan fırtına nedeniyle bazı ev ve ahırların çatısı zarar gördü.
Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtına nedeniyle Sivaslı ilçesi Cinoğlu köyü ile merkeze bağlı Fakılı köyünde evlerin çatısı uçtu.
Eşme ilçesi Elvanlar Mahallesi'nde iki ahırın çatısı ile Banaz ilçesi Ulupınar köyünde de bir evin çatısı fırtına nedeniyle zarar gördü.
Olaylarda can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi.
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