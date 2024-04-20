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        Uşak'ta fırtına nedeniyle bazı ev ve ahırların çatısı uçtu

        Uşak'ta etkili olan fırtına nedeniyle bazı ev ve ahırların çatısı zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 16:30 Güncelleme: 20.04.2024 - 16:30
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        Uşak'ta fırtına nedeniyle bazı ev ve ahırların çatısı uçtu
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        Uşak'ta etkili olan fırtına nedeniyle bazı ev ve ahırların çatısı zarar gördü.

        Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Fırtına nedeniyle Sivaslı ilçesi Cinoğlu köyü ile merkeze bağlı Fakılı köyünde evlerin çatısı uçtu.

        Eşme ilçesi Elvanlar Mahallesi'nde iki ahırın çatısı ile Banaz ilçesi Ulupınar köyünde de bir evin çatısı fırtına nedeniyle zarar gördü.

        Olaylarda can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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