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        Uşak'ta İmam Hatipliler Derneğinden belediyeye hizmet binası tepkisi

        ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Uşak'ta yerel seçimlerin ardından halka hizmet etme vaadiyle gelen belediye yönetiminin, kentte gençlere hizmet veren Uşak İmam Hatipliler Derneği binasının kapısına kilit vurma çabası içinde olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 18:06 Güncelleme: 23.04.2024 - 18:06
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        Uşak'ta İmam Hatipliler Derneğinden belediyeye hizmet binası tepkisi
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        ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Uşak'ta yerel seçimlerin ardından halka hizmet etme vaadiyle gelen belediye yönetiminin, kentte gençlere hizmet veren Uşak İmam Hatipliler Derneği binasının kapısına kilit vurma çabası içinde olduğunu söyledi.

        Uşak İmam Hatipliler Derneği (UŞİMDER) üyeleri, 2021 yılında Uşak Belediyesi tarafından 10 yıllığına tahsis edilen hizmet binasının kapı kilitlerinin kendilerinden habersiz değiştirildiğini öne sürerek basın açıklaması yaptı.

        Karaağaç Mahallesi'nde bulunan dernek binasının önündeki açıklamaya ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Ceylan da katıldı.

        Ellerinde "Başkan amca biz de Uşaklıyız", "Belediye kapı kırmaz, halkına hizmet eder" dövizleri taşıyan topluluk adına basın açıklamasını okuyan öğrencilerden Furkan Demirhan, Uşak Belediyesi ile imzalanan protokolle binada sosyal, kültürel ve eğitim çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.

        Demirhan, "Belediye yetkilileri Uşak İmam Hatipliler Derneği kullanımında olan binaya izinsiz girmiş ve kapı kilitlerini değiştirmiştir. Bu akıllara ziyan olay pazar günü kimsenin dernekte olmadığı bir saatte gerçekleşmiş, yetkililer özel alana, mahremiyete ve haneye tecavüz suçunu işlemiştir. Burada eğitim gören, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılan ben ve arkadaşlarımın hakkını gasbetmiştir." ifadelerini kullandı.

        - "Hukuki mücadele başlattık"

        Genel Başkan Ceylan ise bir eğitim yuvasının haksız, hukuksuz ve usulsüz şekilde engellenmesi çabasına tanık olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

        Belediyenin kendileriyle binayla ilgili herhangi bir görüşme yapmadığını, konuya ilişkin hukuki işlemlerin başlatıldığını dile getiren Ceylan, şöyle konuştu:

        "Yerel seçimlerin ardından halka hizmet etme vaadiyle gelenlerin Uşaklı gençlere hizmet eden bir kurumun kapısına kilit vurma çabası maalesef bizleri çok üzdü. Bu hukuksuzluğa, usulsüzlüğe karşı Uşaklı gençlerimizin yanında yer almak için bugün buradayız. Biz onların haklı mücadelesine her türlü desteği sağlayacağız. Bu işin hukuki mücadelesini de sürdürmek için buradayız. Onlar burada eğitim hakları için mücadele edecekler.

        Birilerinin gelip belli dayatmalarla, belli saiklerle bu ülkenin gençlerini ötekileştirmesini asla ve asla kabul etmiyoruz. Burası Uşak halkının, gençlerin eğitim yuvasıdır. Bu şekilde kalmaya devam edecektir. Belediyemizin bu usulsüzlükten, hukuksuzluktan çok hızlı bir şekilde geri adım atmasını istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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