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        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 20:28 Güncelleme: 23.04.2024 - 20:28
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        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda ilerleyen K.Ç. idaresindeki 42 AHT 105 plakalı otomobil, Karlık köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden M.Ç. kontrolündeki 01 ATN 390 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 01 ATN 390 plakalı aracın sürücüsü ile beraberindeki S.Ç. (37), E.Ç. (5), A.Ç. (69) ve B.Ç. (66) çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kazayı yara almadan atlatan sürücünün ifadesinde, otomobilin tekerleğinin patladığını ve direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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