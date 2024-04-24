Uşak'ta iki tırı çaldıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı
Uşak'ta dorseleriyle birlikte iki tırı çaldıkları öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Uşak'ta dorseleriyle birlikte iki tırı çaldıkları öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fatih ve Atatürk mahallelerinde park halindeki iki tırın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgedeki kameraları inceleyen ekipler, tırların Ankara yönüne gittiğini belirledi.
Tırlardan biri Ankara'nın Polatlı ilçesindeki polis denetim noktasında yakalandı, sürücüsü H.E. gözaltına alındı.
Diğer tır Polatlı'da terk edilmiş halde bulundu. Bu tırın çalınmasıyla ilgili de M.Ü. ve oğlu A.C.Ü. Uşak'ta yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.E. ve M.Ü. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.C.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çalınan tırların parçalanmak üzere Polatlı'ya götürüldüğü, M.Ü. ve A.C.Ü'nün, H.E'nin yakalanması üzerine tırı Polatlı'da bırakıp Uşak'a döndüğü öğrenildi.
Tırlar sahiplerine teslim edildi.
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