Uşak'ta iki tırı çaldıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

Uşak'ta dorseleriyle birlikte iki tırı çaldıkları öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fatih ve Atatürk mahallelerinde park halindeki iki tırın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgedeki kameraları inceleyen ekipler, tırların Ankara yönüne gittiğini belirledi.

Tırlardan biri Ankara'nın Polatlı ilçesindeki polis denetim noktasında yakalandı, sürücüsü H.E. gözaltına alındı.

Diğer tır Polatlı'da terk edilmiş halde bulundu. Bu tırın çalınmasıyla ilgili de M.Ü. ve oğlu A.C.Ü. Uşak'ta yakalandı.