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        Uşak'ta bir kadın evinde ölü bulundu

        Uşak'ta evinde ölü bulunan kadının cenazesi otopsiye gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 15:38 Güncelleme: 28.04.2024 - 15:38
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        Uşak'ta bir kadın evinde ölü bulundu
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        Uşak'ta evinde ölü bulunan kadının cenazesi otopsiye gönderildi.

        Fevzi Çakmak Mahallesi Aydaş Sokak'taki üç katlı bir apartmanın ikinci katında yaşayan Aysel Arslan (55), yakınları tarafından evinde hareketsiz yatar durumda bulundu.

        Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsiye gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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