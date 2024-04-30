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        Uşak'ta sağanak ve dolu etkili oldu

        Uşak'ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 22:42 Güncelleme: 30.04.2024 - 22:42
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        Uşak'ta sağanak ve dolu etkili oldu
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        Uşak'ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

        Sağanak nedeniyle Uşak - İzmir kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

        Otogar kavşağı yakınlarında çok sayıda araç suda mahsur kaldı.

        Otomobiliyle mahsur kalan bir kişi ve iki çocuğu vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

        Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı yakınlarında ise yoldaki su birikintisi nedeniyle duran otomobile tır arkadan çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

        Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerinden su tahliyesi yaptı.

        Bazı vatandaşlar tıkanan mazgalları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.

        Merkeze bağlı Ciğerdede köyü civarında etkili olan dolu nedeniyle tarlalar ve ormanlık alanlar beyaza büründü.

        Dolu yağışı nedeniyle bazı sürücüler köy yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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