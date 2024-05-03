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        Uşak'ta çekicideki otomobilde 45 tabanca bulundu

        Uşak'ta polis ekiplerince durdurulan çekicide bulunan ve arızalı olduğu söylenen otomobilde 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 19:40 Güncelleme: 03.05.2024 - 19:40
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        Uşak'ta çekicideki otomobilde 45 tabanca bulundu
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        Uşak'ta polis ekiplerince durdurulan çekicide bulunan ve arızalı olduğu söylenen otomobilde 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Bir ihbarı değerlendiren Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde şüpheli bir çekiciyi durdurdu.

        Yapılan aramada, çekicideki arızalı olduğu öne sürülen otomobilde koliler içinde parçalara ayrılmış 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Çekicinin sürücüsü ve yanındaki 3 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelilerden birine ait kent merkezindeki 2 adreste yapılan aramada ise 4 ruhsatsız av tüfeği, 100 fişek, 21 tabanca namlusu ve 21 tabanca tetiği ele geçirildi.

        Çekicinin otomobille birlikte Konya'nın Beyşehir ilçesinden geldiği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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