Uşak'ta çekicideki otomobilde 45 tabanca bulundu

Şüphelilerden birine ait kent merkezindeki 2 adreste yapılan aramada ise 4 ruhsatsız av tüfeği, 100 fişek, 21 tabanca namlusu ve 21 tabanca tetiği ele geçirildi.

Yapılan aramada, çekicideki arızalı olduğu öne sürülen otomobilde koliler içinde parçalara ayrılmış 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde şüpheli bir çekiciyi durdurdu.

Uşak'ta polis ekiplerince durdurulan çekicide bulunan ve arızalı olduğu söylenen otomobilde 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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