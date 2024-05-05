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        Uşak'ta 3 milyon 700 bin makaron ele geçirildi

        Uşak'ta bir tırda 3 milyon 700 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 00:00 Güncelleme: 05.05.2024 - 00:00
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        Uşak'ta 3 milyon 700 bin makaron ele geçirildi
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        Uşak'ta bir tırda 3 milyon 700 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında şüpheli bir tırı durdurdu.

        Yapılan aramada, tırın dorsesindeki kolilerde 3 milyon 700 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

        Tır sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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