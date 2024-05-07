Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta üniversite öğrencileri İsrail'i protesto etti

        Uşak Üniversitesinde öğrenciler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 14:25 Güncelleme: 07.05.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta üniversite öğrencileri İsrail'i protesto etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak Üniversitesinde öğrenciler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından organize edilen etkinlik kapsamında öğrenciler, Bir Eylül Yerleşkesi girişinde toplandı.

        Öğrenciler, "Siyonist İsrail Filistin'den defol", "İnsanlık ölüyor, dünya seyrediyor", "Katil ABD Ortadoğu'dan defol", "Filistin halkı yalnız değildir", "Kudüs'e selam, direnişe devam" ve "Filistin'de destek, siyonizme lanet" yazılı dövizler taşıdı.

        Grup adına açıklama yapan Oğuzhan Yanar, İsrail'in Filistinlileri yıllardır göç, kıtlık ve ölümle sınadığını söyledi.

        Gazze'de soykırımın yaşandığını kaydeden Yanar, "Çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşanmaktadır." dedi.

        İsrail'in saldırılarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uluslararası platformlara taşındığını kaydeden Yanar, şöyle devam etti:

        "Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlamıştır. Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek, hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz."

        Yanar, herkesi bu eylemlere destek vermeye çağırdı.

        Açıklamanın İngilizce de okunmasının ardından katılımcılar sloganlar attı.

        Programa, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı İsmet Özkan da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
        CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Çin, Fransa ve Mısır'dan İsrail'e tepki
        Çin, Fransa ve Mısır'dan İsrail'e tepki
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        Kredi notunda uzun ince bir yol
        Kredi notunda uzun ince bir yol

        Benzer Haberler

        Uşak'ta hafif ticari aracın çarptığı anne ve oğlu ağır yaralandı
        Uşak'ta hafif ticari aracın çarptığı anne ve oğlu ağır yaralandı
        Uşak'ta pikap takla attı, biri orman muhafaza memuru iki kişi yaralandı
        Uşak'ta pikap takla attı, biri orman muhafaza memuru iki kişi yaralandı
        Uşak'ta 3 milyon 700 bin makaron ele geçirildi
        Uşak'ta 3 milyon 700 bin makaron ele geçirildi
        Uşakspor - Sarıyer: 0-5
        Uşakspor - Sarıyer: 0-5
        Uşak'ta tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı
        Uşak'ta tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı
        "Mahzen-35" operasyonunda Uşak'ta yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        "Mahzen-35" operasyonunda Uşak'ta yakalanan 6 şüpheli tutuklandı