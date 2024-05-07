Uşak'ta 3 milyon 250 bin adet makaron ele geçirildi

Uşak'ta bir tırda 3 milyon 250 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki denetim noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Yapılan aramada, tırın dorsesindeki kolilerde 3 milyon 250 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.