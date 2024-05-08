Uşak'ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Son olarak öğrencilere okuma ve boyama kitabı ve promosyon ürünler hediye edildi.

Banaz ilçesi Kültürpark Alanı'nda düzenlenen programda ise trafik kuralları, trafik timleri tarafından kullanılan ekipmanlar, emniyet kemeri ve hız sınırı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Tüm vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulunan Ergün, trafikte kurallara riayet edilmesinin yaşanacak can kayıplarının da önüne geçtiğini belirtti.

Ekipler, öğrencilere ekipmanların nerelerde ve nasıl kullanıldığını anlattı.

Uşak'ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

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