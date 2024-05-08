Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
Uşak ve Mersin'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Uşak ve Mersin'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Operasyonda yakalanan 13 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısının 14'e yükseldiği operasyonda emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Uşak ve Mersin'de 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 13 şüpheli yakalanmıştı.
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