CHP Genel Başkanı Özel, Uşak'ta konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Evet 'normalleşme' diyoruz. Yumuşama falan değil 'normalleşme' diyoruz. Normali siyasilerin konuşmasıdır, müzakere etmek benim görevim. Ama müzakereyle sonuç alamıyorsak o zaman mücadele edeceğiz." dedi.

Uşak programı kapsamında partisinin il başkanlığına ziyarette bulunan Özel, daha sonra gittiği Uşak Belediyesi önünde parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap etti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından Uşak'ın da CHP renklerine katıldığını hatırlatan Özel, seçim sürecinde destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Özel, herkesi kucaklamaya devam edeceklerini belirterek, "Bu süreçte birileri 31 Mart'tan sonra bambaşka tartışmalar açıp gündemi bambaşka yerlere sıkıştırmak istiyorlar. Biz bu oyuna gelmeyiz. Biz seçim döneminde söyledik. Bu vatandaşın gündeminde ne varsa benim gündemimde o var. Bu vatandaşın gündeminde ne yoksa benim de gündemimde yok." ifadesini kullandı.

Eğitimde müfredat değişikliğinin geniş katılımla yapılması gerektiğini, eğitim sisteminden genel bir memnuniyetsizlik olduğunu savunan Özel, eğitimdeki bu sorunları 19 Mayıs'tan bir gün önce öğretmenlerin de katılımıyla İstanbul Saraçhane Meydanı'nda dile getireceklerini söyledi.