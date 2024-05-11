Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması Uşak'ta başladı
Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması Uşak'ın Eşme ilçesindeki Kemer Dağı'ndan atlayışlarla başladı.
Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması Uşak'ın Eşme ilçesindeki Kemer Dağı'ndan atlayışlarla başladı.
Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından Uşak Sportif Havacılık Kulübü öncülüğünde düzenlenen organizasyona 55 sporcu katıldı.
İlçedeki 400 metre yükseklikteki Kemer Dağı'ndan atlayan sporcular, belirlenen alana iniş yaptı.
Rüzgarın zaman zaman etkisini arttırmasından dolayı sporcular, belirlenen hedefe iniş sırasında zorluk çekti.
Bölgeye gelen vatandaşlar, kendilerine ayrılan alanlarda yarışmayı izledi.
Yarışma, yarınki mücadelelerin ardından düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.
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