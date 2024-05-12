Uşak'ta yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması sona erdi

Uşak'ın Eşme ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması tamamlandı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından Uşak Sportif Havacılık Kulübü öncülüğünde düzenlenen organizasyona katılan 55 sporcu, dereceye girmek için mücadele etti.

İlçedeki 400 metre yükseklikteki Kemer Dağı'ndan atlayan sporcular, Kemer Mahallesi'nde belirlenen alana iniş yaptı.

Yarışmanın tamamlanmasının ardından sporcular gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bazı sporcular paraşütte Türk bayrağı açarken, bir sporcu da uçuş sırasında paraşüte bağlı "Vatanın her yerinde, milletin emrinde. Jandarma 185 yaşında" yazılı pankart açtı.