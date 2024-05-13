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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Uşak'ta partililerle buluştu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 1 Nisan'dan itibaren eksikliklerini telafi etmek ve gelecek süreci yeniden planlamak için çalıştıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 18:51 Güncelleme: 13.05.2024 - 18:51
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Uşak'ta partililerle buluştu
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 1 Nisan'dan itibaren eksikliklerini telafi etmek ve gelecek süreci yeniden planlamak için çalıştıklarını belirtti.

        Yılmaz, partisinin Uşak İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde mücadele eden teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

        Seçimlerde Uşak'ta bekledikleri sonucu alamadıklarını aktaran Yılmaz, teşkilat olarak sandıktan çıkan sonucu değerlendirdiklerini ve bu doğrultuda çalışmalara başladıklarını ifade etti.

        Yusuf Ziya Yılmaz, şunları söyledi:

        "31 Mart'ı 1 Nisan sabahına bağlayan günden itibaren gece gündüz hem eksikliklerimizi telafi etmek, hem de önümüzdeki süreci yeniden planlamak üzere büyük bir gayretle çalışıyoruz. Büyük bir gayretle seçim sonuçlarının ortaya koyduğu değerlendirmeleri yapıyoruz. Değerlendirmeleri yapmak değil, değerlendirmeler çok kolay. Biz sandığın ne dediğini çok iyi bildik, anladık. Ama sandığın dediğine yönelik alınacak tedbirlerin hızla alınması ve bunların uygulamaya konulmasıyla ilgili sürecin düğmesine basılması önemliydi. Bu gün de Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile Hazine ve Maliye Bakanımız ekonomik tedbirler paketini, tasarruf önlemleri gibi ekonominin önümüzdeki politikasının temel parametrelerini içerecek olan süreç yönetimi konusunda kamuoyunu çok güzel bilgilendirdiler."

        Toplantıya, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, Sivaslı Belediye Başkanı Bahri Azatçam, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar, Merkez İlçe Başkanı Altan Tufan, eski Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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