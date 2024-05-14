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        Türkiye'nin ilk agro kütüphanesi Uluslararası Yeşil Kütüphane Ödülü için ilk 5'te

        MEHMET ÇALIK - Uşak'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle açılan agro kütüphane, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) Yeşil Kütüphane Ödülü 2024 için ilk 5 aday arasına girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 13:30 Güncelleme: 14.05.2024 - 13:30
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        Türkiye'nin ilk agro kütüphanesi Uluslararası Yeşil Kütüphane Ödülü için ilk 5'te
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        MEHMET ÇALIK - Uşak'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle açılan agro kütüphane, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) Yeşil Kütüphane Ödülü 2024 için ilk 5 aday arasına girdi.

        "Agro kütüphane" olarak 2 yıl önce yeniden yapılandırılan ve UNDP'den Sosyal İnovasyon Ödülü alan Banaz İlçe Halk Kütüphanesi, çevre dostu tarımı desteklemek için teori ile pratiği birleştiriyor, sürdürülebilir yeşil kütüphane modeline yönelik hizmet veriyor.

        Agro kütüphane modeli, sadece kültürel hizmetlere değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de katkıda bulunarak yerel kalkınma ihtiyaçlarının karşılanmasında rol üstleniyor.

        Kütüphanede ata tohumlarının yer aldığı bölümle kütüphaneye gelen öğrencilerin tarımsal faaliyetler yürütebileceği bir alan bulunuyor. Kütüphaneye gelen öğrenciler, bahçedeki alanda tohumdan sebze ve meyve yetiştiriyor. İsteyen öğrencilere de ata tohumlarından elde ettiği ürünlerden tekrar tohum geri getirme şartıyla tohum veriliyor. Kütüphane bahçesinde böcek oteli, meyve atıklarından organik gübre üretmek için kompost makinesi ve küçük bir sera da yer alıyor.

        - Ödül için "Kısa Liste"de

        Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphane, yeşil kütüphane projelerine ve kütüphanelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkılarına dikkati çeken "IFLA Yeşil Kütüphane Ödülü" için aday gösterilen ülkeler arasında ilk 5'e girdi.

        Banaz İlçe Halk Kütüphanesi, dünya genelinden birçok yeşil kütüphane ve projenin katıldığı IFLA Yeşil Kütüphane Ödülü 2024'ün Kısa Listesi'ne Çin, İrlanda, Slovenya ve Ukrayna'daki kütüphanelerle adını yazdırdı.

        Banaz İlçe Halk Kütüphanesinin, içindeki bitki yatakları, tohum kitaplığı, kompost sandığı, yağmur suyu hasadı, böcek oteli gibi alanları ve "tüketen toplumdan üreten topluma" mottosuyla düzenlediği sürdürülebilir kalkınma farkındalık etkinlikleriyle yürüttüğü tarımsal odaklı yeşil kütüphane modeli, uluslararası jüri tarafından övgüyle karşılandı.

        IFLA Yeşil Kütüphane Ödülü kazananları ekim ayında açıklanacak.

        -"Bir ilki başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

        Uşak Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, AA muhabirine, Banaz İlçe Halk Kütüphanesinin yıllardır ilçeye hizmet verdiğini, 2022'den bu yana da agro kütüphane olarak faaliyet gösterdiğini anlattı.

        Yaptıkları projenin olumlu dönüşlerini almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ceylan, şöyle konuştu:

        "Biz, IFLA'ya sürdürülebilir yeşil kütüphane konseptinde bir başvuru yaptık. Türkiye'den bu alanda Bakanlığımızla birlikte ilk başvuruyu yapan kütüphaneyiz. Bu başvuru için Bakanlığımız, genel müdürlüğümüzle sağlam bir dosya hazırladık. Bu dosyada yeşil kütüphane, sürdürülebilir kütüphanecilik ve bu ilk çalışmanın neleri içerdiğini anlattık. Çalışmayla gerek kullanıcı sayısı gerek kullanıcıların yeşil kütüphane ve sürdürülebilir kütüphane anlamında dönütleri hakkında bilgi verdik. Bu süreç sonucunda IFLA'nın yeşil sürdürülebilir kütüphaneler konseptinde ilk 5 kütüphaneden biri olarak yer aldık."

        Kütüphanede birçok çalışmanın yürütüldüğünü kaydeden Ceylan, "Kütüphanemiz bitki yatakları, ata tohumları, tohum sandıkları, böcek oteli, kompost makinesi, yağmur suyu hasadı gibi sürdürülebilir ve çevreci bir yaklaşım içerisinde kütüphaneciliğe yeni bir format kazandırıyor." ifadelerini kullandı.

        Ceylan, Kısa Liste'de yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Ülkemizde, agro yeşil kütüphane anlamında bir ilki başarmak önemliydi. Bir ilki başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

        Kütüphaneye gelen ikinci sınıf öğrencisi Hüseyin Perişan da kütüphanedeki araştırma kitaplarını sevdiğini söyleyerek, "Burada araştırınca neşem yerine geliyor. Buradaki tohumları seviyorum. Bahçeye çıkınca güneşi selamlamak bana iyi geliyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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