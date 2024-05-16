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        Uşak'ta takla atan otomobildeki Yunanistan uyruklu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde Yunanistan uyruklu üç kişinin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 13:19 Güncelleme: 16.05.2024 - 13:19
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        Uşak'ta takla atan otomobildeki Yunanistan uyruklu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde Yunanistan uyruklu üç kişinin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü.

        İzmir-Ankara kara yolunda ilerleyen Yunanistan vatandaşı T.E. (59) yönetimindeki 34 HIF 261 plakalı otomobil, ilçe girişindeki Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında şarampole düşerek takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kaza sırasında araçtan fırlayan aynı ülke uyruklu Nikoletta Diamantakou'nun (67) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki L.V. (63), ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Diamantakou'nun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Uşak Valisi Turan Ergün, Banaz Kaymakamı Cuma Emeç ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, olay yerinde incelemede bulundu.

        Vali Ergün, yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre 3 Yunanistan vatandaşının olduğu otomobilin takla atması sonucu bir kişinin öldüğünü, iki kişinin ise hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandığını, ileri tetkikler için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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