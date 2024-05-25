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        Uşak'ta hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü

        Uşak'ta hafif ticari aracın çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 15:15 Güncelleme: 25.05.2024 - 15:15
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        Uşak'ta hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü
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        Uşak'ta hafif ticari aracın çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen F.T. yönetimindeki 46 AFC 796 plakalı hafif ticari araç, Huzurpark yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Assıya Yıldırım'a (72) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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