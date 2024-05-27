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        AK Parti Uşak İl Başkanı Yaşar'dan 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama

        AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, 27 Mayıs 1960 darbesinin kara bir leke olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 11:17 Güncelleme: 27.05.2024 - 11:17
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        AK Parti Uşak İl Başkanı Yaşar'dan 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama
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        AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, 27 Mayıs 1960 darbesinin kara bir leke olduğunu belirtti.

        Yaşar, AK Parti İl Başkanlığındaki açıklamasında rekor oyla seçilen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının kısa sürede Türkiye'ye çağ atlattığını, devlet ve vatandaşın kuvvetli bağından rahatsız olanların çeşitli yalan ve iftiralarla 1960 yılında askerin namlusunun Çankaya Köşkü'ne çevrilmesini sağladığını belirtti.

        27 Mayıs darbesinin vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez kara bir leke bıraktığını ifade eden Yaşar, şunları kaydetti:

        "Doğrudan millete savaş açan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari Yassıada yargılamaları ile masum insanları hukuk dışı şekilde idam etmiştir. İdam edilenler milletin vekilleri değil, bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur. Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryo da 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışılmıştır. Ancak milletimiz vakur duruşuyla, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir."

        Basın açıklamasına AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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