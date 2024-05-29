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        Uşak'ta bindiği taksiyi gasbettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

        Uşak'ta bindiği taksinin şoförüne bıçakla saldırıp aracını gasbederek kaçtığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 04:31 Güncelleme: 29.05.2024 - 04:31
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        Uşak'ta bindiği taksiyi gasbettiği iddia edilen şüpheli yakalandı
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        Uşak'ta bindiği taksinin şoförüne bıçakla saldırıp aracını gasbederek kaçtığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Ş.U, Mende köyü yakınlarındaki bir eğlence mekanı çıkışı S.Ö'nün kullandığı 64 T 0126 plakalı taksiye bindi.

        Şehir merkezine gideceğini belirten Ş.U, para çekmek için aracı bankamatik önünde durdurdu.

        Taksiye döndüğünde hesabında para olmadığını iddia eden müşteri ile şoför arasında tartışma çıktı.

        Ş.U'nun, yanında bulunan bıçakla saldırmaya çalışması üzerine S.Ö, aracından inerek kaçtı.

        Şüphelinin taksiyle uzaklaştığını gören taksici, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Polis, plakası sökülen taksinin Atapark'a gittiğini tespit etti.

        Burada tartıştığı bir kafe işletmecisine de sopayla saldırma girişiminde bulunan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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