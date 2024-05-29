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        Uşak'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:06 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:06
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        Uşak'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Uşak-Gediz kara yolunda ilerleyen H.Ç. idaresindeki 64 AG 484 plakalı otomobil, Derbent köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Bulut'a (70) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bulut'un cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Sürücü H.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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