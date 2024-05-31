Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Samet Mevlüt Erdoğan (19) yönetimindeki plakasız motosiklet, Fevzi Çakmak Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda seyrederken kontrolünü kaybederek devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erdoğan, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.