Uşak'ta LGS kapsamındaki merkezi sınava 3 bin 913 öğrenci girdi
Uşak'ta, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 3 bin 913 öğrenci katıldı.
Uşak'ta, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 3 bin 913 öğrenci katıldı.
Kentte 19 okulda, 258 salonda sınav yapıldı.
İki oturum halindeki sınavda 625 görevli yer aldı.
Çocuklarını sınav merkezlerine bırakan aileler, okul çevrelerinde çocuklarının sınavlarının bitmesini bekledi.
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