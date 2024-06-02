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        Uşak'ta LGS kapsamındaki merkezi sınava 3 bin 913 öğrenci girdi

        Uşak'ta, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 3 bin 913 öğrenci katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 10:22 Güncelleme: 02.06.2024 - 10:22
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        Uşak'ta LGS kapsamındaki merkezi sınava 3 bin 913 öğrenci girdi
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        Uşak'ta, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 3 bin 913 öğrenci katıldı.

        Kentte 19 okulda, 258 salonda sınav yapıldı.

        İki oturum halindeki sınavda 625 görevli yer aldı.

        Çocuklarını sınav merkezlerine bırakan aileler, okul çevrelerinde çocuklarının sınavlarının bitmesini bekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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