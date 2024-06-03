Uşak halısının solmayan renkleri doğal boyama tekniğiyle öğrencilere öğretiliyor

MEHMET ÇALIK - Uşak'ta görev yapan kimya öğretmeni, Uşak halısının solmayan renklerinden etkilenerek öğrendiği doğal boyama tekniğini öğrencilerine öğreterek, insan ve çevre sağlığı için doğal boyamanın yaygınlaşmasını amaçlıyor.

Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 5 yıldır görev yapan kimya öğretmeni Yağız Kara, kentte yaptığı gezilerde Uşak halılarının dokunduğu iplerin doğal boyama tekniğiyle boyandığını ve renklerinin solmadığını gördü. Bu tekniği deri üzerinde gerçekleştirebilmek için 2021 yılında çalışmalara başlayan Kara, bitki özlerinden doğal boyama üzerine araştırmalar yapıp, çeşitli eğitimler aldı.

Bitkilerden çıkan boyaların yayılmaması için üzerini kumaşla örten Kara, daha sonra deriyi bir rulo şeklinde sarıp, iple sıkı bir şekilde bağlıyor. İçerisinde bitki yaprakları ve çiçeklerin bulunduğu rulo şeklindeki deriyi streçle saran Kara, yaklaşık 1 saat sıcak suda kaynatıyor.

Doğal boyama tekniğini öğrenen Kara, bu yöntemi deri işleme tesislerinde staj yapacak, gelecekte de bu mesleğe yönelebilecek kimya bölümü öğrencilerine öğretmeye karar verdi. Kara, 6 gönüllü öğrencisine ders dışındaki zamanlarda deriye doğal boyama yapmayı öğretiyor.

Yağız Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işleme tesislerine çok sayıda öğrenciyi staj için gönderdiklerini söyledi.

Bu işlemlerin yapılmasının ardından bitki yaprakları ve çiçekler bire bir aynı şekilde boyasını deri üzerine bırakıyor. Kara, doğal yöntemle hem derinin boyama işlemini gerçekleştirmiş oluyor hem de bitki ve çiçek desenleri olduğu gibi deri üzerinde yer alıyor.

Kara, öncelikli hedefinin bitkilerden elde ettiği boyalarla insana ve çevreye hiçbir zararı olmayan sürdürülebilir bir boyacılığın geliştirilmesi olduğunu kaydederek, "Ayrıca bu teknikle birlikte dışarıdan hammadde temin etmeyeceğimiz için ithale olan gereksinimi azaltarak Türkiye'nin ekonomisine de bir katkı sunmayı hedefliyoruz. Elde ettiğimiz sonuçlar çok tatmin edici." dedi.

Doğal boyama yapılan derilerin daha estetik ve cezbedici olduğunu kaydeden Kara, bunun dericilik sektöründe katma değerli ürün üretiminin önünü açacağına inandığını söyledi.