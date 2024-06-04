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        Uşak'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Uşak'ın Eşme ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 02:58 Güncelleme: 04.06.2024 - 02:58
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        Uşak'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Uşak'ın Eşme ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Eşme-Uşak kara yolunda seyreden M.A.G. (27) yönetimindeki 64 ACC 044 plakalı hafif ticari araç, Elvanlar Mahallesi yakınlarında kara yoluna çıkış yapan F.B. (30) idaresindeki 45 AJP 963 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücülerle, hafif ticari araçtaki 4 kişi ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan sürücü F.B. ile hafif ticari araçtaki bir kişi tedavilerinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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