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        Uşak'ta 79 bin 100 bandrolsüz makaron ele geçirildi

        Uşak'ta polis ekiplerince iki adrese düzenlenen operasyonda 79 bin 100 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:34 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:34
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        Uşak'ta 79 bin 100 bandrolsüz makaron ele geçirildi
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        Uşak'ta polis ekiplerince iki adrese düzenlenen operasyonda 79 bin 100 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aybey ve Atatürk mahallelerinde iki adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada 79 bin 100 makaron, 50 kilo kıyılmış tütün ve 5 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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